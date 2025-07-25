Пам'ятний знак бойовим медикам відкрито на Алеї захисників у Києві (фото)

Володимир Горбатюк: «Цей пам’ятний знак на честь тих людей, через кого втілюються молитви про збереження життя і здоров'я наших воїнів, молитви матерів, молитви дружин, дітей»

Напередодні Дня Медичних сил ЗСУ на Алеї захисників біля Арки свободи українського народу урочисто відкрили пам'ятний знак на честь військових медиків. Він присвячений їхній щоденній боротьбі за кожне врятоване життя та символізує незламність духу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Медичних сил ЗСУ.

Пам'ятний знак присвячений щоденній боротьбі медиків за кожне врятоване життя та символізує незламність духу фото: командування Медичних сил ЗСУ

У церемонії відкриття взяли участь представники Генерального штабу, командування Медичних сил ЗСУ та КМВА.

Церемонія відкриття пам'ятного знака на честь військових медиків фото: командування Медичних сил ЗСУ

Заступник Начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк підкреслив: «Військова історія має безліч прикладів подвигів військових медиків. Наші військові медики пишуть свою історію врятованих життів, виконаних завдань. Цей пам’ятний знак на честь тих людей, через кого втілюються молитви про збереження життя і здоров'я наших воїнів, молитви матерів, молитви дружин, дітей».

На пам’ятному знаку зображено змію і меч, ці символи носять на беретах бойові медики фото: командування Медичних сил ЗСУ

На пам’ятному знаку зображено змію і меч, ці символи носять на беретах бойові медики. На мечі вигравіювана лінія серцебиття – як символ боротьби за життя. Знак обʼєднує три стихії: землю (латунь), воду і повітря (полірована нержавійка). Таке поєднання підкреслює приналежність медичної служби до всіх видів Збройних Сил: морських, сухопутних та повітряних.

Урочите відкриття пам'ятного знака на честь військових медиків фото: командування Медичних сил ЗСУ

Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук сказав: «Самопожертва, людяність, військова честь – це ваш щоденний шлях. Ви там, де вас найбільше потребують. Зброя медика – це професіоналізм. Його нашим фахівцям вдосталь! Цей знак – пам'ять про тих, хто, не жалкуючи свого життя вдень і вночі надає необхідну допомогу нашим бійцям в мобільних госпіталях, в лікувальних закладах, в евакуаційних підрозділах, там, де є найбільша потреба».

Урочите відкриття пам'ятного знака на честь військових медиків фото: командування Медичних сил ЗСУ

Пам'ятний знак на честь Медичних сил ЗСУ став уже шостим на Алеї захисників, започаткованій платформою «Культурні сили». Раніше тут були відкриті знаки на честь піхоти, морської піхоти, армійської авіації, бійців Сил спеціальних операцій та українських моряків.

Медичні сили Збройних Сил України – рід сил у складі Збройних Сил України медичного забезпечення військ (сил). Організаційно складається з органів управління і різноманітних медичних підрозділів, частин та закладів.



Культурні сили – платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, на початку липня командування Військово-морських сил ЗСУ та платформа Культурні сили відкрили новий пам’ятний знак на Алеї захисників України. Він став п'ятим знаком на цій Алеї, що знаходиться біля Арки Свободи українського народу.