Демонтаж Шулявського мосту: проспект Перемоги повністю перекрили (відео)



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Тривають демонтажні роботи над проспектом Перемоги

Сьогодні, 19 квітня, проспект Перемоги в районі Шулявського шляхопроводу повністю перекрили в обох напрямках.

«Перемоги знову повністю перекрили. Продовжують розбирати Шулявський», - повідомляється на Facebook-сторінці «Шулявський міст».

Як повідомлялося, сьогодні відбувається демонтаж другої прогонової секції Шулявського мосту над проспектом Перемоги.

Роботи ведуться за допомогою «мегадомкрата», який привезли з Нідерландів.

Як повідомлялося, 17 квітня було демонтовано одну секцію Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги.

Нагадаємо, наразі відбувається демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві.

У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

13-15 квітня було обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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