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    У Києві обмежать рух транспорту через проспект Перемоги

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    У Києві обмежать рух транспорту через проспект Перемоги
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Обмеження діятимуть з 13 до 20 квітня

    У зв’язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу з 13 до 20 квітня відбудеться часткове обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Про це повідомили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва», йдеться на сайті Київради.

     13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

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    КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

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