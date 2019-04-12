У Києві обмежать рух транспорту через проспект Перемоги



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Обмеження діятимуть з 13 до 20 квітня

У зв’язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу з 13 до 20 квітня відбудеться часткове обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Про це повідомили у КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва», йдеться на сайті Київради.

13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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