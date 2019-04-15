Старому Шулявському мосту залишилися лічені дні (фото, відео)



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Мегадомкрат під Шулявським мостом на проспекті Перемоги

Шулявський міст почали розбирати над проспектом Перемоги

Розпочався демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві.

У зв’язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

13-15 обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

Наразі під мостом встановлено «мегадомкрат» (багатофункціональні модульні платформи, що рухаються в заданих напрямках і підіймають вантажі до 2-х тисяч тонн на висоту 20 метрів), що прибув до Києва з Нідерландів.

Також на шляхопроводі працює гігантський монтажний кран.

Отже, до кінця тижня Шулявський міст над проспектом Перемоги розберуть.

Подивіться ще раз, яким був міст перед реконструкцією:

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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