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    Демонтаж Шулявського мосту: знято відео з висоти пташиного польоту

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    Демонтаж прогонової будови&nbsp;Шулявського шляхопроводу - Демонтаж Шулявського мосту: знято відео з висоти пташиного польоту
    Демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу

    Демонтаж шляхопроводу наближається до завершення

    Сьогодні, 16 квітня, у мережі інтернет з’явилося відео з місця демонтажу Шулявського шляхопроводу в Києві.

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    Відео знято за допомогою квадрокоптера.

    Нагадаємо, розпочався демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві. 

    У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

    13-15 обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби»

    20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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