Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)



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Роботи на об’єкті тривають без упину

Частини Шулявського шляхопроводу у Києві демонтують та вивозять. За процесом сьогодні спостерігав заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

Він вважає швидкість виконання робіт задовільною і сподівається, що перший етап нової конструкції буде готовий вже до кінця поточного року, повідомляє прес-служба КМДА.

«Роботи на об’єкті тривають без упину, Шулявський розбирають на блоки та вивозять на утилізацію. Робимо це за допомогою «мегадомкрату» – його привезли з Нідерландів, він називається ABC, розроблений і зібраний компанією Mammoet. Домкрат дозволяє у короткі терміни розбирати і збирати мости, і це здійснюється великими модульними блоками – шляхопровід розрізають і розбирають на частини, які потім вивозять», – коментує заступник голови КМДА.

Давтян наголошує – основну частину робіт намагаються здійснювати у темний час доби, щоб мінімізувати перекриття руху.

«Затори, звісно, є, але цього не уникнути. До кінця квітня ми маємо надію повністю розібрати конструкцію», – підсумував він.

Як повідомлялося, 17 квітня було демонтовано одну секцію Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги.

Нагадаємо, наразі відбувається демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві.

У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

13-15 квітня було обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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