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    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)

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    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)

    Роботи на об’єкті тривають без упину

    Частини Шулявського шляхопроводу у Києві демонтують та вивозять. За процесом сьогодні спостерігав заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

    Він вважає швидкість виконання робіт задовільною і сподівається, що перший етап нової конструкції буде готовий вже до кінця поточного року, повідомляє прес-служба КМДА.

    «Роботи на об’єкті тривають без упину, Шулявський розбирають на блоки та вивозять на утилізацію. Робимо це за допомогою «мегадомкрату» – його привезли з Нідерландів, він називається ABC, розроблений і зібраний компанією Mammoet. Домкрат дозволяє у короткі терміни розбирати і збирати мости, і це здійснюється великими модульними блоками – шляхопровід розрізають і розбирають на частини, які потім вивозять», – коментує заступник голови КМДА.

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    Давтян наголошує – основну частину робіт намагаються здійснювати у темний час доби, щоб мінімізувати перекриття руху.

    «Затори, звісно, є, але цього не уникнути. До кінця квітня ми маємо надію повністю розібрати конструкцію», – підсумував він.

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    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)
    Як Шулявський міст розбирають на блоки та вивозять на утилізацію (фото, відео)

    Як повідомлялося, 17 квітня було демонтовано одну секцію Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги.

    Нагадаємо, наразі відбувається демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві. 

    У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

    13-15 квітня було обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби»

    20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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