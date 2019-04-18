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    Над проспектом Перемоги розібрали половину Шулявського моста: як це було (відео)

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    Над проспектом Перемоги залишилася лише одна секція Шулявського моста - Над проспектом Перемоги розібрали половину Шулявського моста: як це було (відео)
    Над проспектом Перемоги залишилася лише одна секція Шулявського моста
    Фото: Вікторія Галінська, Facebook

    Оприлюднено відео, як вантажилася секція Шулявського моста

    У середу, 17 квітня, було демонтовано одну секцію Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги.

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    На сторінці «Шулявський міст» у Facebook оприлюднено відео, як відбувався демонтаж. «Мінус одна платформа за вчора і ще одна на підході. Як вчора «мамонт» розбирав Шулявський», - йдеться в коментарі до відео.

    Також Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд Києва продемонструвала, як вантажилася секція Шулявського моста.

    Нагадаємо, наразі відбувається демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві. 

    У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

    13-15 квітня було обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби»

    20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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