Завершується демонтаж Шулявського мосту над проспектом Перемоги (відео)



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Роботи ведуться за допомогою «мегадомкрат а » Фото: Микола Андрущенко, Facebook

Шляхопровід буде повністю демонтовано до кінця квітня

Сьогодні, 19 квітня, відбувається демонтаж другої прогонової секції Шулявського мосту над проспектом Перемоги.

Роботи ведуться за допомогою «мегадомкрата», який привезли з Нідерландів. Він називається ABC, розроблений і зібраний компанією Mammoet.

Сьогодні рух транспорту по проспекту Перемоги обмежено в напрямку області.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на Шулявському шляхопроводі завершують демонтаж прогонів мосту над проспектом Перемоги. До кінця квітня шляхопровід демонтують повністю.

Як повідомлялося, 17 квітня було демонтовано одну секцію Шулявського шляхопроводу над проспектом Перемоги.

Нагадаємо, наразі відбувається демонтаж прогонової будови Шулявського шляхопроводу у Києві.

У зв'язку з цим з 13 до 20 квітня частково обмежено рух транспорту через проспект Перемоги.

13-15 квітня було обмежено рух в напрямку центру, 16-19 квітня – планується часткове обмеження руху в напрямку області, а вночі на 16, 17, 18, 19 та 20 квітня – обмеження руху з 23:00 до 06:00 наступного дня.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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