Екснардеп від ОПЗЖ попався на махінаціях із житлом

Долженков від 2015 до 2018 років незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за оренду житла

Майже чотири роки народний депутат отримував компенсацію за оренду житла, маючи власну квартиру в Печерському районі Києва. Тепер нардеп отримав підозру у незаконному отриманні понад 700 тис. грн компенсації за житло. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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Слідством встановлено, що народний депутат України від квітня 2015 до грудня 2018 років незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за оренду житла, яку призначали народним обранцям, які не мали власних помешкань у столиці.

«Підозрюваний нардеп володів квартирою на Печерську в Києві, відтак законних підстав для одержання компенсацій не мав. Проте цей факт від Апарату ВР він приховав. Кошти одержував на картку. Загалом – 700,28 тис. грн. Відмовився від одержання лише після виходу резонансного розслідування журналістів про незаконні виплати» – йдеться у повідомленні.

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Ім’я підозрюваного у НАБУ не повідомили, проте за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Долженкова від «Опозиційного блоку».

Раніше повідомлялося, що Рада може позбавити мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ, стартував збір підписів за позачергову сесію.

Додамо, що сьогодні Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень нардепа від ОПЗЖ Юлії Льовочкіної.