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Депутат ОПЗЖ, який на Запоріжжі «передав» окупантам заводи, отримав підозру

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Депутат ОПЗЖ, який на Запоріжжі «передав» окупантам заводи, отримав підозру
Зловмисником виявився колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області 
фото: СБУ

Підприємства харчової та хімічної промисловості рашисти планували використати на своє забезпечення

СБУ викрила депутата від забороненої партії ОПЗЖ, який «передав» окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі. Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Колоборанта призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволи сформувати «штат» псевдооргану. Перебуваючи на «посаді», він виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора.

Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їхні потужності Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно промислового комплексу та військових угруповань РФ. Для цього колаборант здійснив «інвентаризацію» місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців «перереєструватися» у створеній окупантами «военно-гражданской администрации».

Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати «податки» до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою.

Для координування роботи колаборанта за ним був «закріплений» російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання «передачі» агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був «персонажем» псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності. 

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань «Л/ДНР», які штурмували українські міста на півдні та сході України.

Також СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ: серед них учасники переговорів у Мінську.

Теги: Запоріжжя рашисти правосуддя податки партії Москва

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Кримінал

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