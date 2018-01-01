Депутат від «Самопомочі» повзала на колінах під час звіту голови Печерського району

Депутат Київради Наталя Манойленко проповзла на колінах по столу у сесійному залі Печерської РДА

Сьогодні, 23 лютого, під час звіту голови Печерської районної державної адміністрації Сергія Мартинюка сталося несподіване. Депутат Київради від «Самопомочі» Наталя Манойленко проповзла на колінах по столу. Про це інформує у соціальній мережі Facebook народний обранець Ольга Червакова, повідомляє «Главком».



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Депутат Київради Наталя Манойленко проповзла на колінах по столу у сесійному залі Печерської РДА

Сьогодні, 23 лютого, під час звіту голови Печерської районної державної адміністрації Сергія Мартинюка сталося несподіване. Депутат Київради від «Самопомочі» Наталя Манойленко проповзла на колінах по столу.

Про це інформує у соціальній мережі Facebook народний обранець Ольга Червакова, повідомляє «Главком».

«Люди, що вдерлися до Печерської РДА, так хотіли почути звіт голови, що фактично зірвали його. Перекрикували мікрофон, гамселилися в проходах», - йдеться у повідомленні.

Також народний депутат зазначає, що депутат Манойленко, стоячи в залі, вимагала пустити її до зали.

Діалог:

- Так ви в залі знаходитесь, чого ви обурюєтесь?

- Щупать меня прекратите.