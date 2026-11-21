20 листопада Вишгородський водоканал оголосив, що тимчасово припиняє подачу питної води за розпорядженням диспетчера «Київводоканалу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис підприємства у Facebook.

Команда водоканалу пояснила, що це допоможе зменшити обсяг стоків і запобігти погіршенню санітарної ситуації. Містян попросили обмежити користування каналізацією, а час відновлення водопостачання пообіцяли оголосити окремо.

У коментарях під дописом водоканалу одна з мешканок звернулася до міського голови Олексія Момота з проханням пояснити, чому у Вишгороді немає води. Вона написала, що місцевий водоканал посилається на розпорядження «Київводоканалу», а в повідомленнях столичного підприємства вона бачила лише інформацію про зниження тиску в окремих районах Києва.

Момот у відповідь нагадав про нічну російську атаку, внаслідок якої загинули й постраждали працівники «Київводоканалу». За словами мера, через пошкодження столичне підприємство тимчасово припинило приймати стоки з Вишгорода та інших громад області. На момент його відповіді відновлювальні роботи тривали.

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Після цього містяни запитали, скільки триватимуть обмеження, чому до такої ситуації не підготувалися і чи продовжує Київ приймати стоки зі своїх будинків. Відповідаючи на останнє запитання, Момот зазначив, що в частині столиці також немає води. За його словами, подачу обмежують там, де немає можливості приймати стоки.

Ще одна мешканка попросила знайти тимчасове рішення, щоб жителі могли хоча б уночі користуватися каналізацією. Вона побоювалася, що до ранку ситуація в багатоповерхівках стане критичною.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада російська атака пошкодила об’єкти «Київводоканалу». Унаслідок удару по одному з них загинули двоє працівників підприємства, ще семеро постраждали.

Вранці 21 листопада «Київводоканал» повідомив про перебої з водопостачанням у п’яти районах столиці – Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському. Згодом підприємство уточнило, що тиск у водопровідних мережах знизився на обох берегах Києва, а в окремих будинках вода могла тимчасово зникнути. Фахівці працювали над відновленням водопостачання.