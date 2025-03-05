Депутатка Київради пояснила, чому доведеться перейменувати частину вулиці Лаврської

Депутатка Вікторія Муха: «Не міг Гундяєв їхати вулицею Мазепи. Тоді Київрада ухвалила це рішення попри протести киян…»

Частині вулиці Лаврської у Києві буде повернуте ім’я Івана Мазепи. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

Як розповіла депутатка, з попереднім перейменуванням цієї вулиці пов’язана одна історія. Начебто частину вулиці Мазепи, яка прилягала до Лаври перейменували на особисте прохання Московського патріарха Кирила (Володимира Гундяєва), який приїздив на Києва у 2010-му і мав слідувати цією вулицею. «Бо не міг Гундяєв їхати вулицею Мазепи. Тоді Київрада й ухвалила це рішення попри протести киян…», – пояснила Муха.

Щоправда, каже депутатка, частині цієї вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів і до Наводницької площі, пропонується повернути історичну назву – Новонаводницька вулиця. «Ця вулиця фактично зникла ще у 1981-му, і це один з прикладів того, як радянська влада зачищала київські історичні назви», – зазначила Муха.

Також, розповіла голова комісії Київради, є ініціатива Спілки народів Дагестану щодо найменування одного з скверів на Лук’янівці, на розі вулиць Герцена та Овруцької, на честь лідера національно-визвольної боротьби народів Дагестану імама Шаміля.

«Сквер на Прорізній може отримати назву Музичний та зберігати пам’ять про Музичний провулок, що зник з мапи Києва під час Другої світової війни», – додала Вікторія Муха.

Нагадаємо, минулого місяця депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник направила звернення щодо перейменуванні вулиці Лаврської на честь гетьмана Івана Мазепи на розгляд Київському міському голові Віталію Кличку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської ради. Олеся Пинзеник нагадала, що у 2022 році кияни підтримали петицію №11649 «Відновити справедливість – повернути вулиці Лаврській ім’я гетьмана Мазепи». Вона також повідомила, що державний заповідник «Києво-Печерська лавра» теж підтримав перейменування вулиці Лаврської на честь Івана Мазепи.

До слова, наприкінці листопада 2024 року у столиці тимчасово припинили приймання заяв на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Таке рішення було ухвалено нібито щоб уникнути конфліктних ситуацій і розробити нові форми меморіалізації російсько-української війни. Як повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни. За її словами, столична влада p;шукає нові форми вшанування та пам’ятання спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих.