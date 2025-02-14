Київ планує перейменувати вулицю Лаврську

Державний заповідник «Києво-Печерська лавра» теж підтримав перейменування вулиці Лаврської на честь Івана Мазепи

Депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник направила звернення щодо перейменуванні вулиці Лаврської на на честь гетьмана Івана Мазепи на розгляд Київському міському голові Віталію Кличку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської ради.

Олеся Пинзеник нагадала, що у 2022 році кияни підтримали петицію №11649 «Відновити справедливість – повернути вулиці Лаврській ім’я гетьмана Мазепи».

Вона також повідомила, що державний заповідник «Києво-Печерська лавра» теж підтримав перейменування вулиці Лаврської на честь Івана Мазепи.

«Іван Мазепа був не тільки одним найвидатніших державних діячів в історії українського народу, але і меценатом, який розбудовував Лавру. Завдяки йому була відновлена Троїцька надбрамна церква, збудована Церква Всіх Святих, він замовив великий дзвін для лаврських потреб і виділив кошти на зведення нової кам’яної дзвіниці. Загалом за свідченнями істориків гетьман збудував та відреставрував велику кількість храмів на території всієї України», – наголосила Олеся Пинзеник.

Вона також висловила впевненість, що кияни підтримають пропозицію про перейменування вулиці під час голосування в додатку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року у столиці тимчасово припинили приймання заяв на перейменування вулиць на честь загиблих захисників та захисниць. Таке рішення було ухвалено нібито щоб уникнути конфліктних ситуацій і розробити нові форми меморіалізації російсько-української війни. Як повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, наразі Київ переосмислює і шукає нові рішення з меморіалізації російсько-української війни. За її словами, столична влада p;шукає нові форми вшанування та пам’ятання спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих.