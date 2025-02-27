У Лубнах стався конфуз із назвою вулиці. Підрядник «забув», як звали Чорновола

Вулиця В'ячеслава Чорновола з'явилася в Лубнах влітку 2023-го року, коли її перейменували з Льва Толстого

У Лубнах на нових табличках вулиці В'ячеслава Чорновола місцеві жителі виявили помилку: на них було написано «Владислава Чорновола». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Так, секретар Лубенської міськради Маргарита Комарова заявила, що це помилка підрядника, який виготовляв таблички. Їх розмістили за ініціативи приватного підприємця на одному з будинків вулиці.

На цей момент усі неправильно оформлені вказівники вже зняті, і виготовляються нові, що правильно відображатимуть ім’я відомого українського політика, повідомили у Лубенській міськраді.

Вулиця В'ячеслава Чорновола з'явилася в Лубнах влітку 2023-го року, коли її перейменували з Льва Толстого на честь видатного українського діяча.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу на бульварі його імені. Інформацію про це кореспонденту Радіо Свободапідтвердив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга.

За його словами, цей факт виявила невелика група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола. Як зазначив Дремлюга, дошка простояла з початку 2000-х років.