Ткаченко закликав тих, хто постраждав від «туалетних схем» або тих, хто знає подібні випадки, звертатися у КМВА

Перше засідання групи буде присвячено розслідуванням НАБУ щодо, так званих, «туалетних схем»

У Києві відбудеться перше засідання групи «Прозорість та підзвітність». Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Готуємо перше засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність». Це також перша в історії міста ініціатива, яка дозволить поглянути на проблеми управління ресурсами столиці не лише з погляду логіки чиновників, але й з колективною експертизою правоохоронців, антикорупційних органів», – йдеться у повідомленні.

Перше засідання групи буде присвячено розслідуванням НАБУ щодо, так званих, «туалетних схем». Ткаченко зазначив, що розділ землі шкодить міському бюджету та чесним підприємцям.

У своєму повідомленні Ткаченко закликав тих, хто постраждав від «туалетних схем» або тих, хто знає подібні випадки – заповнити форму зворотного звʼязку за посиланням.

Він зазначив, що із заявниками вийдуть на звʼязок представники КМВА, які розглядатимуть кожен конкретний випадок.

«Представники правоохоронних органів матимуть змогу зрозуміти, наскільки чутливим є ігнорування законних інтересів громади. І як це б’є по інвестиційному клімату столиці. Це, прямо скажу, дуже важлива історія з погляду нашої довгострокової безпеки», – підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована.