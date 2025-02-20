Американець став власником найбільшої колекції цегли у світі

Колекція цеги включає унікальні екземпляри, такі як римська цегла 100 року нашої ери

Чоловік із США став володарем найбільшої колекції цегли у світі. Про це пише UPI.

87-річний Клем Рейнкемайєр із Талси, штат Оклахома, став володарем світового рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію цегли, що налічує 8 882 екземпляри. Його колекція, яку він збирав протягом 40 років, включає унікальні екземпляри, такі як римська цегла 100 року нашої ери. Однак більшість цегли відносяться до періоду з 1870 по 1910 рік, коли їхнє виробництво досягло свого піку.

«Особливий вид цегли, яка містить глину, яка витримує високі температури, була дуже затребувана, адже у кожного був камін», – пояснив колекціонер.

Great-grandfather Clem Reinkemeyer has a barn that houses a very unusual collection - the largest collection of bricks pic.twitter.com/jtI9Xo4MrD — Guinness World Records (@GWR) — Guinness World Records (@GWR) February 17, 2025

Серед найцінніших експонатів – цегла з орфографічними помилками, наприклад, з неправильно написаною назвою міста«Talsa».

«В Оклахомі, здається, найбільше цегли з помилками. Не знаю чому», – зазначив Рейнкемайєр.

Одна з його улюбленої цеглини – тротуарна, виготовлена ​​на підприємстві у Вашингтоні, де зараз знаходиться Пентагон.

«Деякі з них можуть бути під Пентагоном» – сказав він.

Рейнкемайєр зізнався, що його приваблює історія, прихована за кожною цеглою. «У них є назви, і можна простежити їхнє походження до конкретних місць. Це завжди мене інтригувало. Це незвичайно, але мені це подобається», – додав чоловік.

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