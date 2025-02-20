Американець став власником найбільшої колекції цегли у світі
Колекція цеги включає унікальні екземпляри, такі як римська цегла 100 року нашої ери
Чоловік із США став володарем найбільшої колекції цегли у світі. Про це пише UPI.
87-річний Клем Рейнкемайєр із Талси, штат Оклахома, став володарем світового рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію цегли, що налічує 8 882 екземпляри. Його колекція, яку він збирав протягом 40 років, включає унікальні екземпляри, такі як римська цегла 100 року нашої ери. Однак більшість цегли відносяться до періоду з 1870 по 1910 рік, коли їхнє виробництво досягло свого піку.
«Особливий вид цегли, яка містить глину, яка витримує високі температури, була дуже затребувана, адже у кожного був камін», – пояснив колекціонер.
Great-grandfather Clem Reinkemeyer has a barn that houses a very unusual collection - the largest collection of bricks pic.twitter.com/jtI9Xo4MrD— Guinness World Records (@GWR) February 17, 2025
Серед найцінніших експонатів – цегла з орфографічними помилками, наприклад, з неправильно написаною назвою міста«Talsa».
«В Оклахомі, здається, найбільше цегли з помилками. Не знаю чому», – зазначив Рейнкемайєр.
Одна з його улюбленої цеглини – тротуарна, виготовлена на підприємстві у Вашингтоні, де зараз знаходиться Пентагон.
«Деякі з них можуть бути під Пентагоном» – сказав він.
Рейнкемайєр зізнався, що його приваблює історія, прихована за кожною цеглою. «У них є назви, і можна простежити їхнє походження до конкретних місць. Це завжди мене інтригувало. Це незвичайно, але мені це подобається», – додав чоловік.
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