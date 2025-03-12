Депутатка Київради пояснила, чому місто прибрало пам’ятник російському фізіологу і антикомуністу Павлову

Вікторія Муха: «Не обов’язково всі постаті, пам’ятники яким усуваються з публічного простору, є «поганими». Вони просто є недоречними»

Пам’ятник російському фізіологу Івану Павлову прибрали з території київської лікарні, бо вчений не має відношення до Києва. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. Вона пояснила, що не обов’язково всі постаті, пам’ятники яким усуваються з публічного простору, є «поганими», іноді вони просто є недоречними, якщо країна прагне розвиватись як незалежна держава, яка шанує свою історію.

За словами депутатки, Іван Павлов за життя дійсно критикував більшовицьку владу, але за іронією долі він перетворився на ідол радянської та російської науки.

Вікторія Муха наголосила, що демонтовані пам’ятники владою Києва не знищуються, а лише усуваються з публічного простору. Тому вищезгаданий пам’ятник Павлову переміщений до Державного музею авіації України імені Антонова, де вже зберігаються інші демонтовані об’єкти.

Депутатка переконана, що засилля пам’ятників, пам’ятних знаків та назв вулиць на честь російських або радянських видатних осіб мало на меті знищення української ідентичності, тотальну русифікацію та прищеплювання комплексу меншовартості: якщо відомий вчений, лікар чи митець, то, звісно ж, – росіянин.

Нагадаємо, «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро. Залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац «Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі

До слова, Національна музична академія України досі носить ім’я композитора Петра Чайковського, який є символом російської культури у світі. Існування закладу з такою назвою у самому серці Києва, де відбувалася Революція Гідності, а зараз прощаються з полеглими у російсько-українській війні воїнами, має вигляд провокації.