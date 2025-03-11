Радянська символіка у столичному метро: завершити демонтаж лишилось на трьох станціях

У КП «Київський метрополітен» зазначають, що особливо багато було зображень саме «серпа і молота» на різних станціях підземки

Елементи радянської символіки в метро замасковані та не перебувають у публічному доступі

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» досі продовжує виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київський метрополітен».

«Наразі залишилось провести роботи з демонтажу зображення «серпа та молота» з колійних стін на станції «Майдан Незалежності», панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції «Вокзальна» та мозаїчне панно червоноармійця на станції «Палац «Україна». Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що нині тривають роботи з демонтажу елементів радянської символіки на станції «Палац «Україна». У комунальному підприємстві нагадують, що 1993 року станція мала назву «Червоноармійська», а її оформлення відповідало початковій назві. Зокрема, на станції були присутні емблеми Червоної та Радянської армії, а в торці центрального залу розташоване зображення червоноармійця. Разом з цим наразі опрацьовується питання зміни червоноармійця на інше панно, яке гармонійно вписуватиметься в архітектуру станції та її назву.

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Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі фото: Київський метрополітен

У метрополітені нагадали, що на початок 2015 року в публічному просторі залишалась символіка комуністичного і тоталітарного режимів на дев'яти станціях київського метрополітену:

«Героїв Дніпра»;

«Вокзальна»;

«Майдан Незалежності»;

«Палац «Україна»;

«Театральна»;

«Політехнічний інститут»;

«Шулявська»;

«Берестейська»;

«Лісова».

«На цих станціях були розміщені бюсти радянських діячів, символіка Сухопутних військ Радянського Союзу, георгіївська стрічка, карбування «Зірки червоної армії», слова «комунізм», – йдеться у повідомленні.

У КП «Київський метрополітен» зазначають, що особливо багато було зображень саме «серпа і молота» на різних станціях підземки. Більшу частину цієї символіки демонтували, а частину – через охоронний статус станцій як пам’яток – тимчасово замаскували до отримання необхідних дозволів на проведення демонтажних робіт.

Нещодавно на станції метро «Палац Україна» бло демонтовано радянську мозаїку авторства родини митців Кириченків. За словами активістів, демонтаж здійснили грубо, без залучення професійних реставраторів.

Демонтаж мозаїки на станції метро «Палац України» фото: Elmira Ettinger/Facebook

Проте комунальне підприємство заявило, що роботи проводять відповідно до чинного законодавства, з дотриманням технічних норм та з урахуванням архітектурних вимог і погоджень. Цього року планують демонтувати мозаїчне панно з червоноармійцем, його замінять іншим митецьким об'єктом.

Інформація щодо термінів повного демонтажу символіки з інших станцій київського метро відсутня.

До слова, у Харкові перейменували вулицю Серпову, що в Шевченківському районі міста. Тепер вулиця зветься на честь спеціального підрозділу «Кракен». Відомо, що відповідне рішення про перейменування вулиці було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.