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Кінний патруль повертається на вулиці Києва: реакція жителів міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кінний патруль повертається на вулиці Києва: реакція жителів міста
Кияни та гості міста охоче фотографуються з кінним патрулем
фото: Патрульна поліція Києва/Facebook

Окрім безпекових завдань коні виконують ще одну: дарують незабутні емоції дітлахам та дорослим  

У київських парках знову можна зустріти кінний патруль. Жителі міста, а особливл дітлахи, радіють поверненню коней у парки і не нехтують можливістю погладити тварин та зробити фото на згадку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва

Інспектори кавалерійської роти на конях Тартаку та Марібі забезпечують охорону громадського порядку під час проведення масових заходів
Інспектори кавалерійської роти на конях Тартаку та Марібі забезпечують охорону громадського порядку під час проведення масових заходів
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Повідомляється, що інспектори кавалерійської роти забезпечували охорону громадського порядку під час проведення масових заходів в одному з парків. Судячи з фото, патрулювання відбувалося у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові.

«Цього разу вірними напарниками були Тартак та Маріб, які вже з нетерпінням чекали зустрічі з містянами», – повідомили патрульні Києва.

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Кияни та гості Києва фотографуються з патрулем
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

У пресслужбі додали, що, діти та дорослі з задоволенням спілкуються з кіньми, обіймають їх та отримують позитивні емоції.

Кінний патруль у Пирогові
Кінний патруль у Пирогові
фото? патрульна поліція Києва/Facebook

Зазначається, що кінні патрулі після потепління повернуться на постійне патрулювання вулиць Києва. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у заповіднику Дніпровсько-Орільському помітили маленький табун японських оленів. Як повідомляється, японський олень є екзотичним видом, який був завезений в Україну ще в XIX столітті. Спочатку їх розводили у зоопарках та мисливських господарствах, але потім частина тварин опинилася у дикій природі, де вони пристосувалися до місцевих умов. 

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Теги: Київ поліція тварини

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