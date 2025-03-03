Кінний патруль повертається на вулиці Києва: реакція жителів міста

Окрім безпекових завдань коні виконують ще одну: дарують незабутні емоції дітлахам та дорослим

У київських парках знову можна зустріти кінний патруль. Жителі міста, а особливл дітлахи, радіють поверненню коней у парки і не нехтують можливістю погладити тварин та зробити фото на згадку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Інспектори кавалерійської роти на конях Тартаку та Марібі забезпечують охорону громадського порядку під час проведення масових заходів фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Повідомляється, що інспектори кавалерійської роти забезпечували охорону громадського порядку під час проведення масових заходів в одному з парків. Судячи з фото, патрулювання відбувалося у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові.

«Цього разу вірними напарниками були Тартак та Маріб, які вже з нетерпінням чекали зустрічі з містянами», – повідомили патрульні Києва.

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Кияни та гості Києва фотографуються з патрулем фото: патрульна поліція Києва/Facebook

У пресслужбі додали, що, діти та дорослі з задоволенням спілкуються з кіньми, обіймають їх та отримують позитивні емоції.

Кінний патруль у Пирогові фото? патрульна поліція Києва/Facebook

Зазначається, що кінні патрулі після потепління повернуться на постійне патрулювання вулиць Києва.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у заповіднику Дніпровсько-Орільському помітили маленький табун японських оленів. Як повідомляється, японський олень є екзотичним видом, який був завезений в Україну ще в XIX столітті. Спочатку їх розводили у зоопарках та мисливських господарствах, але потім частина тварин опинилася у дикій природі, де вони пристосувалися до місцевих умов.