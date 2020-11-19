Діловий центр Києва перенесуть: стало відомо, в який район

Для розміщення ділового центру розглядається одна з найбільших промзон Києва

Проєктом Генерального плану Києва передбачено перенесення ділового центру столиці із середмістя. Для цього розглядається промислова зона «Теличка» – одна з найбільших промзон, розташованих на правому березі Києва. Її площа складає близько 200 гектарів. Забудова промрайону формувалась протягом 50-70 років минулого століття.

Про це йдеться в повідомленні комунальної організації «Київгенплан».

На «Теличці» переважають підприємства будівельної індустрії та енергетики. Але основна частина первинних підприємств на території промзони не працює, чи в занедбаному стані, приміщення орендує дрібний бізнес. «Близькість до центру міста та зручна транспортна розв'язка, з одного боку, і вихід до річки Дніпро, з іншого, роблять це місце дуже привабливим. Саме тому ревіталізація території та будівництво на «Теличці» ділового центру, який розвантажив би центр міста, викликає зацікавлення і є дуже перспективним», - вважають автори проєкту.

Проєктом Генерального плану міста Києва передбачено формування на території «Телички» житлово-громадського центру з розміщенням державних адміністративних установ і міжнародних представництв, міських і регіональних адміністративно-ділових, інформаційних, виставково-торгівельних та спортивних комплексів, а також формування зон реабілітації природного комплексу на територіях прилеглих до Дніпра.

Орієнтовна площа будівель може скласти, за попередніми розрахунками, близько 4,5 млн кв. м, де можливо організувати близько 150 тис. робочих місць.

«Зміна функціонального використання території та архітектурно-планувальної структури території передбачає поступову трансформацію забудови з можливістю здійснення реконструкції на локальних ділянках, реновацію та реконструкцію існуючої виробничої забудови з пристосуванням її для нового функціонального використання з частковим, чи повним знесенням морально та фізично амортизованих споруд», - додали автори проєкту.

Як повідомлялося, проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%. Наприкінці листопада почнуться громадські слухання

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