Поліг під час оборонного бою на Донеччині. Згадаймо Октавіана Захарка

До війська Октавіан Захарко був призваний у вересні 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Октавіана Захарка.

На Донеччині під час оборонного бою загинув сержант Октавіан Захарко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сокирянську міську раду.

Октавіан Захарко народився у місті Сокиряни, тут жив і працював. Закінчив Сокирянський ліцей (колишню Сокирянську ЗОШ №2). У закладі освіти про нього згадують як про старанного, відповідального учня, енергійного, товариського, хорошого друга, людяного і розумного хлопця. Після закінчення школи продовжив здобувати освіту у професійно-технічному училищі №5 м. Київ.

Свого часу виконував обов’язки молодшого інспектора/техніка з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони у державній установі «Сокирянська виправна колонія (№67)».

До війська він був призваний у вересні 2024 року. Сержант Октавіан Захарко загинув на Донеччині – під час ведення оборонного бою…

До війська Октавіан Захарко був призваний у вересні 2024 року фото: Сокирянська міська рада/Facebook

Поховали воїна з усіма військовими почестями на Центральному кладовищі рідного міста Сокиряни.

У захисника залишилися мама Валентина Василівна, дружина Наталія Володимирівна, донька Аделіна, брат В’ячеслав Володимирович.

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