Головна Країна Політика
search button user button menu button

Окупанти сприйматимуть за птаха: у Харкові презентовано унікальний БПЛА (фото)

glavcom.ua
Окупанти сприйматимуть за птаха: у Харкові презентовано унікальний БПЛА (фото)
БПЛА може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів
фото: Facebook-сторінка ПК «Схід»

Безпілотник не зможуть відстежити ворожі засоби радіоелектронної боротьби

Тактичний розвідник літакового типу з нерухомим крилом «Sirko» сьогодні презентували у Харкові. Як розповів голова наглядової ради ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist» Ігор Криничко, це перше «творіння» підприємства.

За словами Криничка, «Sirko» може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів, а в офлайн-режимі працювати до 50 кілометрів.

5 фото
На весь екран

Зазначається, що «Sirko» має розмір 93 сантиметри та вважається надлегким БПЛА, оскільки важить лише 1,37 кілограма. Заряду акумулятора вистачає для подолання до 130-140 кілометрів на висоті близько тисячі метрів.

За даними виробників, у повітрі цей БПЛА може перебувати до 1,5 годин, що також залежить від погодних умов, адже при сильному вітрі цей час зменшується.

«Sirko» також має чотири 4К-камери та передає відеозапис на борт оператора в онлайн-режимі, а під час роботи в офлайн-режимі безпілотник записує всі дані на камеру.

Він також може літати за заздалегідь розробленим маршрутом.

За словами конструкторів, сам літальний апарат зроблений із повністю «радіопрозорого» полімерного матеріалу, який в режимі радіомовчання недоступний для ворожих засобів електронної боротьби або сприймається як птах.

Виробники також зазначають, що «Sirko» відрізняється від решти відомих марок БПЛА й тим, що його оператори можуть керувати ним з укриття, наприклад, бліндажу, розміщуючи антену та щогли на певній відстані від місця розташування людини.

Зокрема, за словами Криничка, популярний серед військових БПЛА Mavic керується лише вручну, а його пульти керування випромінюють радіохвилі, які ворог може зафіксувати.

«Тобто з міркувань безпеки перебувати на місцевості оператор може дуже короткий час, а маршрут польоту БПЛА буде також недовгим. Будова ж нашого комплексу подовжує роботу оператора, а також може врятувати його життя у випадку, якщо РЕБ противника зафіксує роботу станції та відкриє вогонь в її напрямку», – пояснив голова наглядової ради.

Опанувати керування «Sirkо» можна впродовж двох-трьох тижнів, а школа операторів розташована безпосередньо на виробництві.

Крім того, литий корпус безпілотника дозволяє організувати процес збирання апарата на конвеєрі та забезпечити його масове виробництво.

Зокрема, виробники можуть збирати до тисячі таких БПЛА на місяць.

«Водночас при належному фінансуванні ми можемо масштабувати наші виробничі потужності, оскільки технологія штампування дозволяє робити близько 200 бортів на день. Вартість безпілотника без станції – 3 тис. доларів. З наземною станцією, залежно від комплектації – до 9 тис. доларів», – розповів Криничко.

Він також уточнив, що наразі підприємство перебуває на стадії підписання державної угоди на постачання цих комплексів, зокрема і з Міністерством оборони.

Крім того, вже незабаром розробники БПЛА «Sirko» планують презентувати його молодшого брата – нового ударного безпілотника українського виробництва.

Читайте також:

 

Теги: росія ЗСУ війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів
Зерновий коридор: РФ заблокувала рух суден із українських портів
26 квiтня, 21:18
Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах
Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах
15 квiтня, 10:39
У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор
У Петербурзі зірвали український прапор. Запитання до Верховної Ради
17 квiтня, 07:21
Сергій Лавров поїхав у турне по Південній Америці
Росія пхається у Латинську Америку
18 квiтня, 10:07
Маріупольці не здатні влаштуватися на роботу через свавілля окупаційної влади
Загарбники заміщують українське населення Маріуполя на вихідців з Далекого Сходу та Кавказу – Андрющенко (відео)
7 квiтня, 22:42
Ракетний удар по Слов'янську забрав життя щонайменше дев'яти осіб
Вибух під час промови прем’єра Японії та нова кількість жертв у Слов’янську: головне за ніч
15 квiтня, 08:59
Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
28 квiтня, 08:15
За даними агентств ООН, попередні спроби припинення вогню зазнали невдачі
У Судані оголошено режим припинення вогню
25 квiтня, 03:54
Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані
Ракетний удар по Умані. МВС показало відео
28 квiтня, 08:00

Політика

ЗРК IRIS-T в Україні: генерал показав комплекс у роботі (відео)
ЗРК IRIS-T в Україні: генерал показав комплекс у роботі (відео)
Україна більше не член міжпарламентської асамблею країн СНД. Депутати ухвалили постанову
Україна більше не член міжпарламентської асамблею країн СНД. Депутати ухвалили постанову
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
Окупанти сприйматимуть за птаха: у Харкові презентовано унікальний БПЛА (фото)
Окупанти сприйматимуть за птаха: у Харкові презентовано унікальний БПЛА (фото)
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
Військові отримали додаткову підставу для демобілізації. Парламент ухвалив закон
Військові отримали додаткову підставу для демобілізації. Парламент ухвалив закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9991
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5959
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
5656
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
5141
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
3362
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
2564
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту