Окупанти сприйматимуть за птаха: у Харкові презентовано унікальний БПЛА (фото)

БПЛА може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів

Безпілотник не зможуть відстежити ворожі засоби радіоелектронної боротьби

Тактичний розвідник літакового типу з нерухомим крилом «Sirko» сьогодні презентували у Харкові. Як розповів голова наглядової ради ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist» Ігор Криничко, це перше «творіння» підприємства.

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За словами Криничка, «Sirko» може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів, а в офлайн-режимі працювати до 50 кілометрів.

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Зазначається, що «Sirko» має розмір 93 сантиметри та вважається надлегким БПЛА, оскільки важить лише 1,37 кілограма. Заряду акумулятора вистачає для подолання до 130-140 кілометрів на висоті близько тисячі метрів.

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За даними виробників, у повітрі цей БПЛА може перебувати до 1,5 годин, що також залежить від погодних умов, адже при сильному вітрі цей час зменшується.

«Sirko» також має чотири 4К-камери та передає відеозапис на борт оператора в онлайн-режимі, а під час роботи в офлайн-режимі безпілотник записує всі дані на камеру.

Він також може літати за заздалегідь розробленим маршрутом.

За словами конструкторів, сам літальний апарат зроблений із повністю «радіопрозорого» полімерного матеріалу, який в режимі радіомовчання недоступний для ворожих засобів електронної боротьби або сприймається як птах.

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Виробники також зазначають, що «Sirko» відрізняється від решти відомих марок БПЛА й тим, що його оператори можуть керувати ним з укриття, наприклад, бліндажу, розміщуючи антену та щогли на певній відстані від місця розташування людини.

Зокрема, за словами Криничка, популярний серед військових БПЛА Mavic керується лише вручну, а його пульти керування випромінюють радіохвилі, які ворог може зафіксувати.

«Тобто з міркувань безпеки перебувати на місцевості оператор може дуже короткий час, а маршрут польоту БПЛА буде також недовгим. Будова ж нашого комплексу подовжує роботу оператора, а також може врятувати його життя у випадку, якщо РЕБ противника зафіксує роботу станції та відкриє вогонь в її напрямку», – пояснив голова наглядової ради.

Опанувати керування «Sirkо» можна впродовж двох-трьох тижнів, а школа операторів розташована безпосередньо на виробництві.

Крім того, литий корпус безпілотника дозволяє організувати процес збирання апарата на конвеєрі та забезпечити його масове виробництво.

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Зокрема, виробники можуть збирати до тисячі таких БПЛА на місяць.

«Водночас при належному фінансуванні ми можемо масштабувати наші виробничі потужності, оскільки технологія штампування дозволяє робити близько 200 бортів на день. Вартість безпілотника без станції – 3 тис. доларів. З наземною станцією, залежно від комплектації – до 9 тис. доларів», – розповів Криничко.

Він також уточнив, що наразі підприємство перебуває на стадії підписання державної угоди на постачання цих комплексів, зокрема і з Міністерством оборони.

Крім того, вже незабаром розробники БПЛА «Sirko» планують презентувати його молодшого брата – нового ударного безпілотника українського виробництва.