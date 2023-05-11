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Падіння ракети у Польщі: військові бачили об'єкт, але не повідомили міністру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Падіння ракети у Польщі: військові бачили об'єкт, але не повідомили міністру
Залишки ракети під Бидгощем
фото: Onet

Блащак надасть результати перевірки президенту та прем’єр-міністру, після чого можливо будуть ухвалені кадрові рішення

Польські військові не доповіли міноборони країни про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі. Уламки цієї ракети пізніше знайшли в лісі під Бидгощем. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Tvn24.

Зазначається, що 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командувачу, надійшла інформація від української сторони про наближення до польського простору об’єкта, який може бути ракетою.

Центр повітряних операцій повідомив начальнику – оперативному командувачу про неопізнаний об'єкт, який з'явився в повітряному просторі Польщі.

«Згідно з висновками перевірки, оперативний командир самовільно відмовлявся від виконання своїх інструкторських обов’язків, не поінформувавши мене про об’єкт, який з’явився в повітряному просторі Польщі, а також не поінформував Урядовий центр безпеки та інші служби, передбачені процедурами», – сказав міністр оборони Блащак.

За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.

Блащак також доручив перевірити Центр, результати надасть президенту та прем’єр-міністру, після цього можливі кадрові рішення.

Раніше технічний інститут Повітряних сил Польщі заявив, що фрагменти ракети, які у квітні впали поблизу польського міста Бидгоща, належали російській Х-55, а не українському С-300.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.

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Теги: ракета Польща війна

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