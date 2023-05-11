Падіння ракети у Польщі: військові бачили об'єкт, але не повідомили міністру

Блащак надасть результати перевірки президенту та прем’єр-міністру, після чого можливо будуть ухвалені кадрові рішення

Польські військові не доповіли міноборони країни про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі. Уламки цієї ракети пізніше знайшли в лісі під Бидгощем. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Tvn24.

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Зазначається, що 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командувачу, надійшла інформація від української сторони про наближення до польського простору об’єкта, який може бути ракетою.

Центр повітряних операцій повідомив начальнику – оперативному командувачу про неопізнаний об'єкт, який з'явився в повітряному просторі Польщі.

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«Згідно з висновками перевірки, оперативний командир самовільно відмовлявся від виконання своїх інструкторських обов’язків, не поінформувавши мене про об’єкт, який з’явився в повітряному просторі Польщі, а також не поінформував Урядовий центр безпеки та інші служби, передбачені процедурами», – сказав міністр оборони Блащак.

За словами міністра, Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.

Блащак також доручив перевірити Центр, результати надасть президенту та прем’єр-міністру, після цього можливі кадрові рішення.

Раніше технічний інститут Повітряних сил Польщі заявив, що фрагменти ракети, які у квітні впали поблизу польського міста Бидгоща, належали російській Х-55, а не українському С-300.

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Нагадаємо, у листопаді 2022 року у польському селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, неподалік від українського кордону, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Згодом у Варшаві підтвердили, що вибух стався у результаті падіння ракети російського виробництва, до МЗС було викликано посла Росії.