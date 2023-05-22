Хвилина мовчання: згадаймо поета Сергія Баламутовського (Скальда)

Ще у 2014 році чоловік вирушив добровольцем у зону АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Баламутовського (Скальда).

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У Маріуполі під час бою з російськими окупантами загинув чернівчанин Сергій Баламутовський, відомий як поет Сергій Скальд. Він обороняв «Азовсталь». Захисникові було 43 роки.

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Сергій Баламутовський на псевдо Шпрот народився у Чернівцях. З юності був причетним до націоналістичних рухів, закінчив військове училище. Сергій часто змінював роботу, їздив за кордон, де мешкає вся його родина.

Чоловік писав і видавався з 2010 року. Він є автором поетичних книг «Навиліт. Рими калібру 5,45» та «Інший», співавтором збірки націоналістичної поезії «Голос крові».

Ще у 2014 році Сергій вирушив добровольцем у зону АТО. Брав участь у розвідницьких операціях. Своє псевдо Шпрот отримав у війську через худощавість.

«Він мав активну громадянську позицію на Майдані, учасник руху «Правий сектор», а з початком війни 2014 року пішов добровольцем воювати на Схід. Там був у групі розвідників «Шведа». Авдіївка, Промзона, Мар’їнка, Донецький аеропорт. Він завжди був у гарячих точках. На війні отримав дві контузії. Коли бої перейшли у більш спокійний стан, 2017-го він приїхав додому», – згадує друг Скальда Олександр Білоус.

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Скальд любив подорожувати, мріяв створити чоловічий клуб за інтересами у Чернівцях.

Перед війною він розлучився з дружиною, із якою прожили у шлюбі 16 років. Йому це дуже важко далося. Особливо переживав за своїх дітей.

Сергій Скальд із сім'єю фото з відкритих джерел

Чернівчанин Сергій Скальд хотів воювати у гарячих точках. Попросився боронити Київщину – там між боями читав військовим свої вірші. Згодом поїхав у Маріуполь. Написав колишній дружині, що потрапить у саме пекло, а друзям – що розуміє ситуацію у місті та вважає честю загинути там.

«Сергій не боявся військової служби. Казав, що чекав цієї війни, яка триває вже 8 років, усе життя. До служби у ЗСУ він зловживав алкоголем, а там позбувся цієї шкідливої звички. Скальд говорив «це наша визвольна війна, яку хтось відтягував». Він знав за що воює, чому це робить, про таких кажуть «людина війни», – пригадав побратима Олександр.

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Воїн та поет Сергій Скальд загинув 20 квітня 2022 року. Відомо, що того дня росіяни завдавали масовані авіаудари по заводу «Азовсталь». У загиблого залишилися двоє дітей: син та донька.

«Я підтримую родину Сергію, допомагав дочці, коли вона вступила у виш на факультет журналістики, ходив на свята до його сина. І там ставало дуже важко, бо він мав це робити… Зараз, коли у соціальних мережах бачу спільні фото, дають про себе знати його друзі, рідні, мене накриває журба. Але Шпрот загинув як герой. Він цього хотів. Ніколи б собі не пробачив, якби туди не поїхав та не став на захист України», – зі смутком у голосі розповів Олександр Білоус.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.