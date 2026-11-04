15 років тюрми з конфіскацією: суд покарав киянина, який зливав окупантам дислокацію ЗСУ

У суді чоловік вини не визнав і не розкаявся

Навесні 2022 року чоловік збирав відомості про місця дислокації підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ в столиці

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили жителя Києва, якого визнали винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про розташування українських військових у столиці та поширював матеріали на підтримку збройної агресії РФ.

«Прокурори Офісу Генерального прокурора довели, що навесні 2022 року чоловік збирав відомості про місця дислокації підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ в столиці. Через месенджер передавав представникам спецслужб рф адреси, координати, дані про чисельність військовослужбовців, охорону та транспорт. Крім того, він створив Telegram-групу, через яку поширював матеріали на підтримку російської збройної агресії проти України», – розповіли в Офісі генпрокурора.

У пресслужбі зазначили, що у суді чоловік вини не визнав і не розкаявся. Його визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України). До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився водій логістичної компанії, який на замовлення ФСБ РФ коригував удари по місцевих енергооб’єктах. За даними СБУ, серед основних «цілей» ворога були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів. Щоб з’ясувати поточний стан енергетичної інфраструктури, фігурант під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру.

Також співробітники Служби безпеки України затримали у Києві 18-річного молодика і повідомили йому про підозру у державній зраді. За даними слідства, за гроші він допоміг зареєструвати для Росії 15 супутникових станцій Starlink і ще 133 готував до реєстрації. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували 18-річного колишнього студента столичного коледжу. До їхньої уваги він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати «швидкі» заробітки у Телеграм-каналах.