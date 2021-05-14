У вихідні в Києві перекриють дороги через змагання (список вулиць)

Триатлонні змагання проходитимуть в районі Русанівської набережної

У неділю, 16 травня, та частково 15 травня у зв’язку із проведенням триатлонного змагання «Дуатлон Кубок Києва 2021» буде обмежено рух транспорту на лівому березі Києва в районі Русанівської набережної, через що буде змінено маршрути громадського транспорту. Про це повідомляють організатори змагань.

Так, з 18:00 15 травня до 22:00 16 травня рух автотранспорту на Русанівській набережній буде перекрито.

З 05:00 15 травня до 22:00 16 травня також буде перекрито Русанівський бульвар.

У неділю, 16 травня, з 7:00 буде перекрито 6 вулиць в районі Осокорків та Русанівської набережної. Вулиці відкриватимуться поступово та до 12:30 рух транспорту буде повністю поновлено.

Графік перекриття вулиць 16 травня:

Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07:00 до 12:30

Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07:00 до 12:30

Поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00

Поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00

Поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30

Поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00

Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00

Поворот з вул. Здолбунівська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

Поворот з вул. Березняківська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

Організатор змагання, Triathlon Ukraine, перепрошує за тимчасові незручності та просить заздалегідь спланувати свої маршрути 15-16 травня.