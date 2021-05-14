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    У вихідні в Києві перекриють дороги через змагання (список вулиць)

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    Дуатлонні змагання відбудуться в Києві 16 травня - У вихідні в Києві перекриють дороги через змагання (список вулиць)
    Дуатлонні змагання відбудуться в Києві 16 травня
    Фото з відкритих джерел

    Триатлонні змагання проходитимуть в районі Русанівської набережної

    У неділю, 16 травня, та частково 15 травня у зв’язку із проведенням триатлонного змагання «Дуатлон Кубок Києва 2021» буде обмежено рух транспорту на лівому березі Києва в районі Русанівської набережної, через що буде змінено маршрути громадського транспорту. Про це повідомляють організатори змагань.

    Так, з 18:00 15 травня до 22:00 16 травня рух автотранспорту на Русанівській набережній буде перекрито.

    З 05:00 15 травня до 22:00 16 травня також буде перекрито Русанівський бульвар.

    У неділю, 16 травня, з 7:00 буде перекрито 6 вулиць в районі Осокорків та Русанівської набережної. Вулиці відкриватимуться поступово та до 12:30 рух транспорту буде повністю поновлено.

    Графік перекриття вулиць 16 травня:

    • Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07:00 до 12:30
    • Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07:00 до 12:30
    • Поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
    • Поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
    • Поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30
    • Поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
    • Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
    • Поворот з вул. Здолбунівська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00
    • Поворот з вул. Березняківська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

    Організатор змагання, Triathlon Ukraine, перепрошує за тимчасові незручності та просить заздалегідь спланувати свої маршрути 15-16 травня.

    Теги: Київ спорт дороги транспорт
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