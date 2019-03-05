До Дня Києва у столиці відкриють новий міст



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Пішохідний міст з’єднає дві туристичні зони – Володимирську гірку та Арку дружби народів

Довжина мосту буде 210 метрів, підлогу оглядових майданчиків зроблять зі скла

Пішохідний міст, що з’єднає Володимирську гірку з Аркою дружби народів, планують відкрити до Дня міста, який Київ традиційно святкує наприкінці травня. Про це столичний голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

«Цього року ми презентуємо оновлені Пейзажну алею і Алею художників. А далі великий туристичний маршрут ітиме до нового пішохідного мосту, який ми плануємо відкрити на День Києва», – сказав він.

Кличко нагадав, що ідеї звести такий міст вже більше 100 років.

Пішохідний міст з’єднає дві туристичні зони – Володимирську гірку та Арку дружби народів. Довжина мосту буде 210 метрів, підлогу оглядових майданчиків зроблять зі скла. Облаштують і велодоріжку.

«Це буде сучасний міст, який зробить наше місто ще більш привабливим для туристів», – додав мер Києва.

Як повідомлялося, наразі на Володимирській гірці тривають будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту.

Через будівельні роботи до травня буде перекрито рух однією із чотирьох смуг Володимирського узвозу.

На об’єкті з листопада 2018 року тривають археологічні дослідження.

Наразі на Володимирській гірці дослідили шари, датовані Х-ХІХ століттям. Було знайдено фрагменти кераміки. Підстав для зупинення будівництва немає, адже поки нічого значного з погляду музеєфікації не виявлено – тобто артефактів, які були б цікаві як музейні експонати, немає.