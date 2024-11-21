Британія запровадила санкції проти Фірташа: адвокати олігарха зробили заяву

З березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії

Британії ввела санкції проти олігарха Фірташа та його дружини

Запровадження Міністерством закордонних справ Великобританії санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа та його дружини є не лише абсолютно безпідставним і політично вмотивованим, але й повністю суперечить принципам верховенства права. Про це йдеться у заяві адвокатів Фірташа.

Як зазначають юристи, протягом останніх 10 років Міністерство юстиції США неодноразово намагалося забезпечити екстрадицію олігарха з Австрії до США через «політично вмотивовані процедури екстрадиції».

«Але цього зробити не вдалось. Санкції, які сьогодні запроваджені Великобританією, є явним продовженням цих політично вмотивованих процесів. Наголошуємо, що для санкцій, накладених на Дмитра Фірташа у Великій Британії, немає жодних належних юридичних підстав», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, уряд Великої Британії запровадив санкції проти олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.

Нагадаємо, що з березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії через справу ФБР проти нього. У нього підписка про невиїзд та заставою у 125 млн євро. Навесні 2014 року бізнесмена заарештували у Відні за запитом США.

До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести «політичний» підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України - попри підписку про невиїзд – аби «боронити свою батьківщину». Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

У березні 2022-го Фірташ програв черговий суд щодо екстрадиції до США. Йому загрожує 50 років увʼязнення у справі про хабарі майже на $18,5 млн під час отримання ліцензії на видобуток титанової руди в Індії.

Вже у травні 2022-го Печерський районний суд арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів, серед яких усі облгази РГК (Регіональна газова компанія). Потім уряд передав ці активи в управління «Нафтогазу України». Причина арешту – 1,5 млрд грн несплати за користування газовими мережами.

У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру Дмитру Фірташу, а також його топменеджерам у привласненні державного газу вартістю 18 млрд грн. У серпні минулого року за цією справою в Україні заарештовано активи Фірташа на суму 7,4 млрд грн.

Також олігарх Дмитро Фірташ судиться з президентом Володимиром Зеленським через застосування до нього персональних санкцій.