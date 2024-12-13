Американський тренер з акторської майстерності провів майстер-клас для курсантів Нацгвардії (фото)

Аби курсанти підвищили рівень володіння англійською мовою навчальний заклад запросив американського фахівця

Американський коуч з акторської майстерності Елон Блеквел провів майстер-клас для курсантів Київського інституту Національної гвардії України. Особливістю тренінгу стало використання англійської мови як основного засобу спілкування. Про нестандартний спосіб вивчення мови повідомляє Київський інститут Нацгвардії України.

Зазначається, що під час тренінгів курсанти ознайомилися з автентичним звучанням англійської, зокрема з тонкощами вимови, інтонації та стилістики. Участь у практичних вправах дозволила їм застосовувати мову у реальних ситуаціях, що вимагало швидкої реакції, нестандартного мислення та творчого підходу.

фото: Київський інститут НГУ

Також імпровізаційні завдання сприяли формуванню навичок співпраці та взаємодії. Адже курсанти під час виконання вправ працювали в команді.

фото: Київський інститут НГУ

«Не менш важливою складовою тренінгу було вдосконалення навичок публічних виступів. Майбутні офіцери отримали корисні інструменти для роботи з аудиторією, вчилися ефективно реагувати на коментарі слухачів і тримати увагу публіки. Такі навички є незамінними як у професійному, так і в особистому житті», – повідомляє Київський інститут Нацгвардії.

фото: Київський інститут НГУ

У навчальному закладі зазначають, що тренінг Елона Блеквела став унікальною можливістю для курсантів підвищити рівень володіння англійською мовою, розкрити свій творчий потенціал і покращити навички роботи в команді. Навчальний заклад розглядає можливість підготовки військових перекладачів у майбутньому.

Київський інститут Національної гвардії України державний вищий військовий навчальний заклад, підпорядкований Міністерству внутрішніх справ України.

Нагадаємо, що термін загальної військової підготовки в Національній гвардії збільшено до 2 місяців, програма охоплює всі напрямки. Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

Півненко зазначив, що з наступного року в Національній академії НГУ планують створити напрямок підготовки офіцерів з фокусом на безпілотні системи.