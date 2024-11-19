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Тисячу днів війни: столична влада нагадала, скільки атак РФ пережив Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Тисячу днів війни: столична влада нагадала, скільки атак РФ пережив Київ
Лише за 2024 рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу
фото: glavcom.ua

За даними КМВА, у столиці за 1000 днів пролунали 1369 повітряних тривог сумарною тривалістю 1553 години

За 1000 днів повномасштабного вторгнення російські загарбники  для атаки на столицю застосували понад 2,5 тис. ракет і безпілотників різних типів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, у столиці за 1000 днів пролунали 1369 повітряних тривог сумарною тривалістю 1553 години. За цей час Збройні сили Росії застосували по столиці України понад 2 тисячі 500 одиниць ракет і безпілотників.

Зокрема Київ атакували понад 1600 БПЛА різних модифікацій, майже 800 крилатих ракет типу Х-101/«Іскандер-К» /Х-69, майже 90 балістичних ракет типу «Іскандер-М» /KN-23, майже 40 аеробалістичних ракет «Кинджал» та шість гіперзвукових ракет «Циркон».

Лише за 2024 рік Росія застосувала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу. За 1000 днів Київ пережив близько десяти масованих комбінованих повітряних ударів, у наймасовішому з яких армія РФ запустила по столиці майже 80 ракет і безпілотників, підкреслили у КМВА.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський нагадав, що надскладна запекла битва за майбутнє України триває тисячу днів. 

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Теги: росія армія озброєння ракета Київ

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