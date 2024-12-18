У Київ прибула глава МЗС Австралії

Посол України Василь Мирошниченко розповів про візит глави МЗС Австралії

Сьогодні, 18 грудня, з візитом до Києва прибула міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко у соцмережі X.

«Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій», – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявляла, що КНДР продовжує чинити незаконні дії, передаючи Росії зброю, тим самим загрожуючи її країні. Вона додала, що російське вторгнення в Україну також сприяє глобальній продовольчій й енергетичній кризі, підвищуючи вартість життя для робітників по всьому світу.

Також повідомлялося, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог збирається відвідати Київ у січні. При цьому він буде не проти зустрічей у Москві, якщо його на них запросять. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на обізнане джерело.