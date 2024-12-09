Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни

Зеленський повідомив, що Україна працює над тим, щоб провести першу зустріч Контактної групи вже в грудні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив про створення нової Контактної групи, спрямованої на розробку єдиної позиції завершення війни.

Так, у ході бесіди Мерц закликав український уряд створити контактну групу, до якої увійдуть Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. Країни могли б «обмінюватись думками, і таким чином розвивати разом зі США спільне бачення». Зеленський у відповідь наголосив, що Україна вже займається організацією такої групи.

«Вашу пропозицію щодо створення Контактної групи я підтримую. Якщо чесно, ми вже її організували. Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду», – сказав президент.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб провести першу зустріч Контактної групи вже в грудні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН. Про це повідомляє Офіс президента України. Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об'єктах ворога.

Також сьогодні Володимир Зеленський повідомив, збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО.

До слова, Україна змушена переглянути свій погляд на мобілізацію 18-річних чоловіків на фронт. Про це повідомляє The Washington Post.Як зазначає видання, США висловили занепокоєння, що нестача людських ресурсів може стати більш критичною для України, ніж брак озброєння. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі в Брюсселі заявив, що навіть за умови забезпечення зброєю та фінансуванням, на передовій повинні бути люди, здатні протистояти російській агресії.