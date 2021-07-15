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    До кінця тижня в Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    Кинутий недопалок може спричинити пожежу - До кінця тижня в Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    Кинутий недопалок може спричинити пожежу
    Фото з відкритих джерел

    У спекотні дні фахівці закликають киян обережно поводитися з вогнем

    До кінця тижня у Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр.

    У Департаменті муніципальної безпеки закликають киян обережно поводитися з вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки.

    Зокрема, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

    • розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
    • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
    • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
    • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
    • заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
    • випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

    Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

    Як повідомлялося, з початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.

    Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

    Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ спека Укргідрометцентр пожежна небезпека
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    До кінця тижня в Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки