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    До уваги киян! Поліція оголосила резервні номери телефонів

    До поліції в столиці можна телефонувати за&nbsp;резервними номерами - До уваги киян! Поліція оголосила резервні номери телефонів
    До поліції в столиці можна телефонувати за резервними номерами

    Можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102

    Національна поліція Києва опублікувала додаткові телефони для реєстрації звернень.
    В умовах воєнного стану столичні поліцейські спільно з представниками інших правоохоронних органів у посиленому режимі несуть службу по забезпеченню публічної безпеки. Співробітники усіх служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві залучені до охорони правопорядку у столиці. Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування.
    Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням. Однак ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868 та територіальних підрозділів:
    Голосіївське управління - 063 42543 99
    Дарницьке управління - 067 6506921
    Деснянське управління - 067 6506922
    Дніпровське управління - 067 6506923
    Оболонське управління - 0671241949
    Печерське управління - 067 6392835
    Подільське управління - 097 8938414
    Святошинське управління - 098 734 0646
    Солом‘янське управління - 073 1044138
    Шевченківське управління - 067 6506924
    Управління поліції в метрополітені - 096 4901698
    Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро. Про це Національна поліція України повідомляє у Телеграмі.

    Так, на одній із столичних станцій метро правоохоронці виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш - громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.

    Теги: Національна поліція України Київ війна поліція
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    До уваги киян! Поліція оголосила резервні номери телефонів