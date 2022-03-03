До уваги киян! Поліція оголосила резервні номери телефонів
До поліції в столиці можна телефонувати за резервними номерами
Можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102
Національна поліція Києва опублікувала додаткові телефони для реєстрації звернень.
В умовах воєнного стану столичні поліцейські спільно з представниками інших правоохоронних органів у посиленому режимі несуть службу по забезпеченню публічної безпеки. Співробітники усіх служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві залучені до охорони правопорядку у столиці. Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування.
Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням. Однак ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868 та територіальних підрозділів:
Голосіївське управління - 063 42543 99
Дарницьке управління - 067 6506921
Деснянське управління - 067 6506922
Дніпровське управління - 067 6506923
Оболонське управління - 0671241949
Печерське управління - 067 6392835
Подільське управління - 097 8938414
Святошинське управління - 098 734 0646
Солом‘янське управління - 073 1044138
Шевченківське управління - 067 6506924
Управління поліції в метрополітені - 096 4901698
Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили п’ятьох диверсантів на станції метро. Про це Національна поліція України повідомляє у Телеграмі.
Так, на одній із столичних станцій метро правоохоронці виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш - громадянин Білорусії, теж мав при собі бойові набої.