До уваги киян! Поліція оголосила резервні номери телефонів

До поліції в столиці можна телефонувати за резервними номерами

Можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102

В умовах воєнного стану столичні поліцейські спільно з представниками інших правоохоронних органів у посиленому режимі несуть службу по забезпеченню публічної безпеки. Співробітники усіх служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві залучені до охорони правопорядку у столиці. Усі виклики, які надходять від громадян до поліції фіксуються та здійснюється негайне на них реагування.

Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням. Однак ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції - 0672311868 та територіальних підрозділів:

Голосіївське управління - 063 42543 99

Дарницьке управління - 067 6506921

Деснянське управління - 067 6506922

Дніпровське управління - 067 6506923

Оболонське управління - 0671241949

Печерське управління - 067 6392835

Подільське управління - 097 8938414

Святошинське управління - 098 734 0646

Солом‘янське управління - 073 1044138

Шевченківське управління - 067 6506924

Управління поліції в метрополітені - 096 4901698