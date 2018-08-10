Дочекались ремонту? На Шулявці біля мосту зносять МАФи
-
Розсилка
Біля Шулявського мосту почали зводити огорожу
На станції столичного метрополітену Шулявська почалися роботи із прибирання МАФів. Про це пишуть кияни у соцмережах.
На оприлюднених ними фото видно, що біля мосту почали зводити огорожу.
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації підтвердив початок робіт з перекриття з'їздів на Шулявському шляхопроводі для початку будівельних робіт та реконструкції розв'язки.
Головний інженер КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд» Олександр Здольник заявив, що Шулявський міст перекриють із 18 серпня.
Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.
У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.
Переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася. Результати тендеру були оголошені 7 червня.
Переможець тендеру – «Північноукраїнський будівельний альянс» – отримає майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту.
Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше одного року, заявив мер Києва Кличко.
У середині липня вже повідомлялося про можливий початок реконструкції.