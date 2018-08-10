Дочекались ремонту? На Шулявці біля мосту зносять МАФи



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На Шулявці розбирають МАФи

Біля Шулявського мосту почали зводити огорожу

На станції столичного метрополітену Шулявська почалися роботи із прибирання МАФів. Про це пишуть кияни у соцмережах.

На оприлюднених ними фото видно, що біля мосту почали зводити огорожу.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації підтвердив початок робіт з перекриття з'їздів на Шулявському шляхопроводі для початку будівельних робіт та реконструкції розв'язки.

Головний інженер КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд» Олександр Здольник заявив, що Шулявський міст перекриють із 18 серпня.

Нагадаємо, 27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.

Переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася. Результати тендеру були оголошені 7 червня.

Переможець тендеру – «Північноукраїнський будівельний альянс» – отримає майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту.

Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше одного року, заявив мер Києва Кличко.

У середині липня вже повідомлялося про можливий початок реконструкції.