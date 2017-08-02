Дослідниця історії Києва: Місце під Поштовою площею, де хочуть збудувати торговий центр, має сакральне значення для України

Історик наполягає на тому, що компроміси з інвестором неможливі

Місце під Поштовою площею, де хочуть збудувати торговий центр, має сакральне значення для України. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила краєзнавець, голова громадського об'єднання «Громадський рух «Почайна» Анабелла Моріна. Дослідниця пояснює сакральність тим, що якраз у місці наукових досліджень, які



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Стародавня вулиця під Поштовою площею

Історик наполягає на тому, що компроміси з інвестором неможливі

Місце під Поштовою площею, де хочуть збудувати торговий центр, має сакральне значення для України. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила краєзнавець, голова громадського об'єднання «Громадський рух «Почайна» Анабелла Моріна.

Дослідниця пояснює сакральність тим, що якраз у місці наукових досліджень, які тривають під Поштовою, було поєднання річок, саме перетині Почайни і Дніпра хрестили киян. Під Боричевим узвозом на Почайній зупинялись древлянські посли, які приїжджали до княгині Ольги. Також на Почайній зупинялись Візантійські посли, які приїжджали до княгині Ольги.

«Це місце літописних подій. Цей історичний ландшафт пов'язаний з важливими подіями», — пояснює Моріна.

Нагадаємо, що дослідницькі роботи учених під Поштовою площею тривали з весни 2015-го. Але на початку 2017-го процес зупинився через небажання інвестора продовжувати фінансувати дослідження. Забудовником підземного простору площі виступає фірма, яку пов’язують із Андрієм Кравцем, відомим як «завгосп Януковича» (тендер на будівництво торговельного центру виграло створене за два місяці до конкурсу ТОВ «Хенсфорд-Україна» - «Главком»).

21-го лютого Комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики проголосувала за проектне рішення щодо збереження артефактів та розміщення музею на Поштовій площі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Дослідниця історії Києва Аннабелла Моріна: Поштову площу передали фірмі «завгоспа Януковича» за 3,6 млн грн.