Дружина Медведчука у Москві поскаржилася Баскову, що її ненавидять в Україні (відео)

Телеведуча та співак пафосно поміркували про духовне відродження та згуртованість

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука, кума лідера країни-агресора Володимира Путіна та автор пропагандистського фільму «Паломниця» Оксана Марченко у своєму ютуб-каналі показала свою зустріч зі співаком Миколою Басковим у Москві. Зважаючи на все, артист – черговий зірковий персонаж другого сезону її скандального фільму.

На кадрах Марченко обіймається та цілується з Басковим, який підтримав окупацію Криму. Марченко скаржиться супутникові: «Я проїхала кілька тисяч кілометрів. І хочу тобі сказати, що зіткнулася з жахливим хейтом, коли їхала сюди. Хвилі ненависті – це стало якоюсь валютою, хто когось більше ненавидить».

Басков поскаржився, що він заборонений в Україні та перебуває у списку осіб, які загрожують національній безпеці: «Україна – невід'ємна частина мого життя, бо в мене мама – українка, бабуся – теж. Я стільки часу провів у неї у Сумах, коли був маленьким. Я не можу приїхати, бо у списку людей, які загрожують нацбезпеці України. Це так дивно. У нас працюють українці, виходять з нами на одну сцену, хоча ми могли б сказати: не виступатимемо разом».

«Але ми йдемо шляхом духовного відродження і згуртованості», – цинічно додав Басков.

До речі, артист, який насправді не втрачає нагоди образити наших виконавців (одна з історій трапилася з Олею Поляковою), досі має звання народного артиста України.

Нагадаємо, що дружина Медведчука знаходиться під санкціями. 19 лютого РНБО ухвалила рішення накласти санкції щодо 19 юридичних і 9 фізичних осіб. У переліку фізичних осіб фігурують Оксана Марченко (громадянка України, дружина Віктора Медведчука) і Віктор Медведчук (громадянин України).

Санкції запроваджуються на три роки на все майно, яке є у власності згаданих осіб. Підстава: кримінальне провадження СБУ за ч. 5 ст. 258 «Фінансування тероризму».

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