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«Живемо на вулиці»: табуретка – єдине, що лишилося від дому хлопчика з Херсонщини (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Живемо на вулиці»: табуретка – єдине, що лишилося від дому хлопчика з Херсонщини (фото, відео)
Хлопчик тримає у руках стілець – єдине з його будинку, що вціліло після великої води на Херсонщині
фото: myroslavlaiuk / Instagram

Родинний будинок перетворився на руїни після підриву росіянами Каховської ГЕС 

Родина маленького мешканця Херсонщини залишилася без даху над головою після того, як вода знесла їх будинок.
Український письменник та викладач Мирослав Лаюк розповів про дитину з Херсонської області, сім'ї якої доводиться жити просто неба після того, як будинок змило під час повені. Пост він опублікував у Instagram.

Техногенна повінь забрала домівки мешканців Херсонщини
Техногенна повінь забрала домівки мешканців Херсонщини
фото: myroslavlaiuk / Instagram
Наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсонській області
Наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсонській області
фото: myroslavlaiuk / Instagram

Хлопчик тримає у руках стілець – єдине з його будинку, що вціліло після великої води на Херсонщині. За його плечима руїни родинного дому – усе, що лишилося після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.

Діти, що залишилися без дому у Херсонській області
Діти, що залишилися без дому у Херсонській області
фото: myroslavlaiuk / Instagram

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. З них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

Зауважимо, після підриву окупантами Каховської ГЕС затопленими залишаються шість населених пунктів на правому березі Херсонщини – під водою залишається 1274 будинки.

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Теги: Херсонщина будинок руїни відео Каховська ГЕС

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