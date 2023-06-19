«Живемо на вулиці»: табуретка – єдине, що лишилося від дому хлопчика з Херсонщини (фото, відео)

Хлопчик тримає у руках стілець – єдине з його будинку, що вціліло після великої води на Херсонщині

Родинний будинок перетворився на руїни після підриву росіянами Каховської ГЕС

Родина маленького мешканця Херсонщини залишилася без даху над головою після того, як вода знесла їх будинок.

Український письменник та викладач Мирослав Лаюк розповів про дитину з Херсонської області, сім'ї якої доводиться жити просто неба після того, як будинок змило під час повені. Пост він опублікував у Instagram.

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Техногенна повінь забрала домівки мешканців Херсонщини фото: myroslavlaiuk / Instagram

Наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсонській області фото: myroslavlaiuk / Instagram

Хлопчик тримає у руках стілець – єдине з його будинку, що вціліло після великої води на Херсонщині. За його плечима руїни родинного дому – усе, що лишилося після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.

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Діти, що залишилися без дому у Херсонській області фото: myroslavlaiuk / Instagram

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. З них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

Зауважимо, після підриву окупантами Каховської ГЕС затопленими залишаються шість населених пунктів на правому березі Херсонщини – під водою залишається 1274 будинки.