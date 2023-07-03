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Киянин «захистив» білку від ворон і отримав штраф

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Киянин «захистив» білку від ворон і отримав штраф
Чоловік допустив адмінправопорушення, стрілявши зі зброї в межах населених пунктів у невідведених для цього місця
ілюстративне фото

Феміда забрала зброю у чоловіка, з якої він вистрілив по птахах

Столичний суд оштрафував на 1,7 тис. грн чоловіка за стрільбу зі зброї у невідведеному місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Печерського райсуду від 1 червня.

За даними адмінпротоколу, 8 квітня чоловік вистрілив із пістолета «Форт-12Р». У своїх письмових поясненнях підтвердив: стріляв з гумового пістолета, щоб відігнати ворон, які полювали на білку. Додав, що визнає вину.

Феміда визнала вину чоловіка за статею 174 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка забороняє стрільбу зі зброї в межах населених пунктів у невідведених для цього місцях. Суд застосував до порушника мінімальний штраф.

Окрім цього, Феміда конфіскувала пістолет «Форт-12Р» у дохід держави.

Іще порушник заплатить 536,8 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», на початку року суд захистив киянина, який із пістолета стріляв у ворожий дрон. Феміда дійшла висновків: чоловік, хоч і вчинив адмінправопорушення, але діяв у стані крайньої необхідності. Тобто ліквідовував небезпеку, що загрожувала життю та здоров’ю людей.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва призначив три роки обмеження волі, які замінив на рік іспитового терміну чоловіку, який голим вийшов на столичну вулицю Хрещатик. За матеріалами справи 20 травня обвинувачений перебував на вулиці Хрещатик, 19, що є громадським місцем з великим скупченням людей. Він зняв з себе одяг і, тримаючи плакат «Бог и сын один на всех» «Воевать грех», скандував агітаційні заклики релігійного характеру.

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Теги: Київ суд штраф

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