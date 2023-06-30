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П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Справа в суді, актору загрожує тюрма

Віталій Тараненко
glavcom.ua
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Справа в суді, актору загрожує тюрма
Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди, прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові
фото:strana.ua

Син легенди українського кіно і Героя України Богдана Ступки неодноразово був помічений у стані алкогольного сп’яніння за кермом

Голосіївський районний суд Києва 30 червня отримав обвинувальний акт щодо Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступки за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу (вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, яке заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Актору загрожує тюремний термін – від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до восьми років.

Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня цього року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Білий Range Rover Остапа Ступки протаранив легковий автомобіль, що був прикаркований обабіч дороги
Білий Range Rover Остапа Ступки протаранив легковий автомобіль, що був прикаркований обабіч дороги
фото з сайту міської прокуратури

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові. 

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.

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Теги: прокуратура ДТП Київ суд Остап Ступка Театр Франка

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