П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Справа в суді, актору загрожує тюрма

Син легенди українського кіно і Героя України Богдана Ступки неодноразово був помічений у стані алкогольного сп’яніння за кермом

Голосіївський районний суд Києва 30 червня отримав обвинувальний акт щодо Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступки за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу (вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, яке заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

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Актору загрожує тюремний термін – від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до восьми років.

Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня цього року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

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Білий Range Rover Остапа Ступки протаранив легковий автомобіль, що був прикаркований обабіч дороги фото з сайту міської прокуратури

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові.

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.