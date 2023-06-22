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Трагедія у столиці. Мешканець будинку розповів моторошні подробиці нічного вибуху

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія у столиці. Мешканець будинку розповів моторошні подробиці нічного вибуху
Точну причину вибуху наразі встановлюють, попередньо – витік газу
фото: Дмитро Роздорожний / Facebook

«Людина вистрибує з вікна мінімум 10 поверху. І, ймовірніше за все, не виживає»

Очевидець трагедії у Дніпровському районі Києва розповів про смертоносний вибух, який уночі трапився у його будинку. Подробицями Дмитро Роздорожний поділився у Facebook.

Чоловік написав про події цієї ночі й описав роботу рятувальників. «Не як у кіно», – зауважив він про вибух.

О 3:32 Дмитро та його дружина прокинулися від найпотужнішого вибуху, який траплявся їм у житті. Спершу подумали, що це – приліт у їх будинок.

«Живі і цілі.... Вже добре. Вазони на землі, вікна цілі, бо були на провітрюванні. Швидко вдягаємось, беремо найцінніше і вилітаємо з квартири», – зазначив мешканець багатоповерхівки.

Подружжя жило на першому поверсі, тож вважають, що їм пощастило. Двері нового вантажного ліфта вилетіли в під'їзд, а на вулиці все було всіяне вікнами та уламками бетону.

«Відбігаємо від будинку і бачимо що немає стіни і є невелике займання, відверто невелике. Стоїть курява», – написав Дмитро про нічні події.

Він зателефонував у пожежну службу й за лічені секунди чоловіку відповіли, що вже їдуть. Спершу приїхали патрульні. Проте, за словами Дмитра, замість того, щоб допомагати переляканим людям – розставляли конуси по вулиці.

Перші пожежні машини приїхали через 10 хв після вибуху. З будинку лунали відчайдушні крики з проханням допомогти.

«3:50 людина вистрибує з вікна мінімум 10 поверху. І, ймовірніше за все, не виживає. 3:52 вмикають перший рукав з торця будинку. За 20 хв, які пройшли з моменту вибуху – полум'я охопило три поверхи і його заливають не з того боку.

За 40 хв від початку пожежі приїздить друга вишка. Майже за годину починається повноцінне гасіння пожежі, але уламки на землі під будинком ніхто навіть не думає гасити», – поділився мешканець будинку.

На вулиці було шість швидких, але сусіда Дмитра відмовилися колоти знеболювальне (проте чоловік не травмувався).

За словами мешканця багатоповерхівки, пожежу гасили три год (у ДСНС о 5:45 (через дві год) повідомили, що пожежу локалізовано – ред.), проте все ще горів 12-й поверх, хоча вибух газу був на 7-9 поверхах.

«До чого ця зрада? До того що на другий рік прильотів в нас певно є якісь протоколи, але вони абсолютно не працюють. Вас ніхто не врятує. Не нехтуйте тривогами і носіть з собою аварійну валізу. Завжди і всюди!» – написав Дмитро.

Трагедія у столиці. Мешканець будинку розповів моторошні подробиці нічного вибуху фото 1

Нагадаємо,  у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За попередніми даними, причиною став витік газу.

Зауважимо, наразі відомо про двох загиблих унаслідок нічної трагедії у Дніпровському районі.

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Теги: вибух Київ

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