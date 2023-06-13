Росіяни накрили вогнем дитячий будинок-інтернат на Сумщині (фото)

Наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця

Росіяни сьогодні вночі, 13 червня, дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді. Нині підопічні інтернату евакуйовані в безпечні місця. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

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«Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає», – розповів глава ОВА Володимир Артюх.

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За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, восьмеро із них забрали до себе батьки або опікуни.

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Нагадаємо, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.