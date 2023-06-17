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У Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі (відео)
У Білгороді горить дах елітної багатоповерхівки
Фото: «РИА Новости»

Мешканців будинку евакуйовано

У центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового. Мешканців будинку евакуйовано. Про це пише російський Telegram-канал Shot.

Як зазначається, пожежа сталася в будинку в елітному житловому комплексі «Слов'янський» на Свято-Троїцькому бульварі. Наразі про постраждалих не повідомлялося.

За попередніми даними, пожежа сталася в котельні, розташованій на даху багатоповерхівки.

Мешканців будинку евакуйовано. На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, 10 червня дрони-камікадзе атакували вантажний потяг у Білгородській області.

Раніше повідомлялося, що у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

До слова, 22 травня бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

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Теги: пожежа Білгород росія будинок

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У Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі (відео)
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