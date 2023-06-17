У Білгороді спалахнула багатоповерхівка в елітному житловому комплексі (відео)
Мешканців будинку евакуйовано
У центрі російського Білгорода загорівся дах багатоповерхового житлового. Мешканців будинку евакуйовано. Про це пише російський Telegram-канал Shot.
Як зазначається, пожежа сталася в будинку в елітному житловому комплексі «Слов'янський» на Свято-Троїцькому бульварі. Наразі про постраждалих не повідомлялося.
За попередніми даними, пожежа сталася в котельні, розташованій на даху багатоповерхівки.
Мешканців будинку евакуйовано. На місці працюють оперативні служби.
Нагадаємо, 10 червня дрони-камікадзе атакували вантажний потяг у Білгородській області.
Раніше повідомлялося, що у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.
До слова, 22 травня бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Білгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.
Коментарі — 0