Дружина президента Туреччини відвідала київську школу (фото)

Вихованці гуртків «Кримської родини» Будинку дитячої творчості Голосіївського району продемонстрували свої досягнення почесним гостям

У рамках візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва, його дружина Еміне Ердоган відвідала спеціалізовану київську школу, на базі якої діють творчі гуртки «Кримська родина». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Вихованці гуртків «Кримської родини» Будинку дитячої творчості Голосіївського району, що діють на базі цієї школи, продемонстрували свої досягнення почесним гостям: дружині президента Республіки Туреччина Еміне Ердоган, дружині посла Турецької Республіки в Україні Седа Гюльдере, дружинам міністрів офіційної делегації та представникам державних організацій Турецької Республіки Tika і YTB, що допомагають братнім тюркським народам, які мешкають поза межами Турецької Республіки.

Дружині президента також розповіли про діяльність громадської організації «Кримська сім’я», яка спрямована на збереження національної ідентичності кримських татар, зокрема, про проєкти та різні заходи організації, що здійснюються за підтримки та сприяння турецьких державних організацій Tіka.

Створено її було створено в 2014 році з метою збереження національної і культурної спадщини кримських татар, які почали масово виїжджати на материкову Україну у зв’язку з окупацією Криму. Цього року в Києві зусиллями «Кримської родини» почала працювати Школа вихідного дня для дітей кримських татар, а в липні 2015 року громадську організацію було офіційно зареєстровано. Свою роботу вона розпочала на базі Сімейного центру Київської міської державної адміністрації, а потім за сприяння Департаменту освіти і науки КМДА отримала приміщення в школі № 165.

На рахунку громадської організації – проведення заходів, присвячених Дню кримського опору, який відзначається 26 лютого, і Дню пам’яті жертв депортації кримськотатарського населення 18 травня, а також участь у дитячих музичних фестивалях у різних регіонах України.

До слова, у селі Чайки під Києвом запрацювала кримськотатарська школа для 100 дітей.