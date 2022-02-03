«Знизити градус». Ердоган пояснив ідею саміту Путіна й Зеленського

Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та готова зробити все для завершення кризи

Турецький лідер запросив на саміт президентів Росії та України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що Туреччина готова прийняти саміт лідерів України та Росії або переговори на технічному рівні. Про це він сказав на прессконференції за підсумками зустрічі з президентом України.

За словами турецького лідера, він слідує логіці, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу.

«Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми продожуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, включно з Кримом», – сказав Ердоган.

Він додав, що «деякі безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ».

«Я зі схваленням сприймаю меседжі українських посадовців, що мають здоровий глузд та ставлять діалог на перше місце. Як я наголошував, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилася криза двох країн. Ми з задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або переговорів на технічному рівні. Оскільки Туреччина діє, керуючись логікою «думати, як знизити градус замість того, щоб роздувати пожежу», – зазначив президент.

Він додав, що мають бути виконані Мінські угоди.

«Ми надаємо великого значення СММ ОБСЄ в Україні в точці контролю конфлікту на Донбасі. Ми щиро віримо, що криза буде врегульована мирними дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права», – підсумував Ердоган.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

Кількома годинами раніше Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

Додамо, що 3 лютого Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі.