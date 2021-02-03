На Кільцевій дорозі в Києві не розминулися три вантажівки (відео)

Через ДТП на Кільцевій великий затор

Сьогодні, 3 лютого, у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Сталося зіткнення одразу трьох вантажівок.

Потерпілих у ДТП немає.

Через аварію утворився великий.

Сьогодні вранці в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Водіям слід бути обережними на дорозі.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.