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    На Кільцевій дорозі в Києві не розминулися три вантажівки (відео)

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    Сталося зіткнення вантажівок - На Кільцевій дорозі в Києві не розминулися три вантажівки (відео)
    Сталося зіткнення вантажівок
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через ДТП на Кільцевій великий затор

    Сьогодні, 3 лютого, у Києві на Кільцевій, одразу за з’їздом з проспекту Перемоги, сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Сталося зіткнення одразу трьох вантажівок.

    Потерпілих у ДТП немає.

    Через аварію утворився великий.

    Сьогодні вранці в Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Водіям слід бути обережними на дорозі.

    Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.

    Теги: ДТП Київ дороги вантажівки
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