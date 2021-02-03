ДТП у Києві: в одного з водіїв стався інсульт

Медики швидкої допомоги шпиталізували водія

У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Здійснивши виклик на лінію 102, учасники ДТП очікували приїзду призначеного екіпажу поліцейських. У цей час біля них зупинився автопатруль, який їхав на інший виклик та поцікавився чи потрібна допомога. Чоловіки повідомили, що водій автомобіля Peugeot поводить себе підозріло: з авто не виходить та не спілкується.

Підійшовши до кермувальника, інспектори побачили, що чоловіку зле: у нього не працювала права нога, рука та права частина обличчя. Поліцейські негайно викликали медиків та до їх приїзду надавали потерпілому допомогу. Чоловіка шпиталізували.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці закликають водіїв: «Не сідайте за кермо авто, якщо у вас погане самопочуття або перевтома. Бережіть себе та дотримуйтесь ПДР!».

Як повідомлялося, днями на мосту Метро в Києві стався конфлікт між водіями двох автомобілів, який закінчився бійкою.

Патрульні затримали нападників на водія та пасажирів.