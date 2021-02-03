  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДТП у Києві: в одного з водіїв стався інсульт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ДТП потрапили три автівки - ДТП у Києві: в одного з водіїв стався інсульт
    У ДТП потрапили три автівки
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Медики швидкої допомоги шпиталізували водія

    У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot, Renault і ВАЗ. Як з'ясувалось згодом, в одного з водіїв, ймовірно, стався інсульт.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Здійснивши виклик на лінію 102, учасники ДТП очікували приїзду призначеного екіпажу поліцейських. У цей час біля них зупинився автопатруль, який їхав на інший виклик та поцікавився чи потрібна допомога. Чоловіки повідомили, що водій автомобіля Peugeot поводить себе підозріло: з авто не виходить та не спілкується.

    Підійшовши до кермувальника, інспектори побачили, що чоловіку зле: у нього не працювала права нога, рука та права частина обличчя. Поліцейські негайно викликали медиків та до їх приїзду надавали потерпілому допомогу. Чоловіка шпиталізували.

    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Правоохоронці закликають водіїв: «Не сідайте за кермо авто, якщо у вас погане самопочуття або перевтома. Бережіть себе та дотримуйтесь ПДР!».

    Як повідомлялося, днями на мосту Метро в Києві стався конфлікт між водіями двох автомобілів, який закінчився бійкою.

    Патрульні затримали нападників на водія та пасажирів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies