В рабстві утримувалося понад 30 осіб. У Києві викрито схему трудової експлуатації

Правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31-го громадянина, серед яких шість жінок та 25 чоловіків

Утримуваних у «реабілітаційному центрі» примушували до безоплатної фізичної праці

У Києві викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба поліції Києва.

Поліцейські Києва виявили злочинне угруповання, яке діяло під виглядом «реабілітаційного центру» фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

За словами правоохоронців, організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок. Він долучив до співпраці своїх товаришів – чоловіка та жінку, які підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, що перебувають у скрутному становищі, та пропонували їм лікування у «реабілітаційному центрі», обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алкогольної та наркотичної залежності.

Насправді, як повідомляється, замість обіцяного лікування спільники зачиняли громадян у орендованому будинку, забирали телефони і документи та тримали в антисанітарних умовах. Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу для утримуваних у центрі з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

Зловмисники забирали у потерпілих мобільні телефони та документи, утримували їх в антисанітарних умовах фото: Національна поліція України/Facebook

Потерпілі утримувалися в антисанітарних умовах фото: Національна поліція України/Facebook

Встановлено, що жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. грн на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31-го громадянина, серед яких шість жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили «чорнові» записи, зброю та п'ять автомобілів.

Поліція вилучила «чорнові» записи «рабовласників» фото: Національна поліція України/Facebook

Співробітники управління міграційної поліції столичного Главку спільно з працівниками Голосіївського управління поліції та аналітиками кримінального аналізу затримали трьох осіб, які організували на території Київської області торгівлю людьми.

Жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. грн на місяць фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили всім учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці у Києві викрили діяльність нічного клубу, який підозрюється у продажу наркотиків, шантажі клієнтів через приховану відеозйомку та використанні співробітників муніципальної охорони для забезпечення незаконної діяльності. Повідомляється, що оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.