Митники завадили незаконному вивезенню ікони, яка має історичну цінність (фото)
Як повідомили прикордонники, для «конспірації» образ Божої Матері коетрабандисти прикрили шматком поролону, а зверху – столовим набором з ножів та виделок
Прикордонники у пункті пропуску «Шегині» , що українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність. Про це повідомляє Львівська митниця.
«Ікона знаходилась в картонній коробці, на дні багажного відділення, серед сувенірної продукції. Для «конспірації» образ Божої Матері прикрили шматком поролону, а зверху – столовим набором з ножів та виделок», – розповіли прикордонники.
Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність.
Повідомлення за фактом, в якому вбачаються ознаки правопорушення, а саме контрабанда культурних цінностей, скеровано в правоохоронні органи.
Нагадаємо, українські прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки Antonius Stradivarius. «Знахідку» вилучили та скерували на експертизу.
Також під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, було виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність.
Коментарі — 0