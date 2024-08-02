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Митники завадили незаконному вивезенню ікони, яка має історичну цінність (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Митники завадили незаконному вивезенню ікони, яка має історичну цінність (фото)
В автомобілі у пункті пропуску «Шегині» виявили старовинну ікону Пресвятої Богородиці
фото: Львівська митниця, Facebook

Як повідомили прикордонники, для «конспірації» образ Божої Матері коетрабандисти прикрили шматком поролону, а зверху – столовим набором з ножів та виделок

Прикордонники у пункті пропуску «Шегині» , що українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність. Про це повідомляє Львівська митниця.

«Ікона знаходилась в картонній коробці, на дні багажного відділення, серед сувенірної продукції. Для «конспірації» образ Божої Матері прикрили шматком поролону, а зверху – столовим набором з ножів та виделок», – розповіли прикордонники.

Старовинна ікона Пресвятої Богородиці, яку виявили прикордонники
Старовинна ікона Пресвятої Богородиці, яку виявили прикордонники
фото: Львівська митниця, Facebook

Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність. 

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Первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття
фото: Львівська митниця, Facebook

Повідомлення за фактом, в якому вбачаються ознаки правопорушення, а саме контрабанда культурних цінностей, скеровано в правоохоронні органи.

Нагадаємо, українські прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець» припинили спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки Antonius Stradivarius. «Знахідку» вилучили та скерували на експертизу.

Також під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, було виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність.

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Теги: прикордонники митниця контрабанда експертиза

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